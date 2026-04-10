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VIDE GRENIER Allée de la Libération Rieumes

VIDE GRENIER Allée de la Libération Rieumes

VIDE GRENIER Allée de la Libération Rieumes dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Allée de la Libération

Adresse : ALLÉE DE LA LIBÉRATION

Ville : 31370 Rieumes

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 10 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Rieumes

VIDE GRENIER

Allée de la Libération ALLÉE DE LA LIBÉRATION Rieumes Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-03

ORGANISÉ PAR LES ÉTOILES DE CAMILLE ET PAULINE VIDE GRENIER LE DIMANCHE 3 MAI 2026
DE 8H À 18 H.
OUVERTURE AUX EXPOSANTS 6H
RÉSERVÉ AUX PARTICULIERS
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 10  .

Allée de la Libération ALLÉE DE LA LIBÉRATION Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 7 69 02 59 39  lesetoilesdecamilleetpauline@gmail.com

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English :

ORGANIZED BY LES ÉTOILES DE CAMILLE ET PAULINE: GARAGE SALE SUNDAY, MAY 3, 2026

L’événement VIDE GRENIER Rieumes a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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