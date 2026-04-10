VIDE GRENIER Allée de la Libération Rieumes
VIDE GRENIER Allée de la Libération Rieumes dimanche 3 mai 2026.
Rieumes
VIDE GRENIER
Allée de la Libération ALLÉE DE LA LIBÉRATION Rieumes Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
ORGANISÉ PAR LES ÉTOILES DE CAMILLE ET PAULINE VIDE GRENIER LE DIMANCHE 3 MAI 2026
DE 8H À 18 H.
OUVERTURE AUX EXPOSANTS 6H
RÉSERVÉ AUX PARTICULIERS
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 10 .
Allée de la Libération ALLÉE DE LA LIBÉRATION Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 7 69 02 59 39 lesetoilesdecamilleetpauline@gmail.com
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English :
ORGANIZED BY LES ÉTOILES DE CAMILLE ET PAULINE: GARAGE SALE SUNDAY, MAY 3, 2026
L’événement VIDE GRENIER Rieumes a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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