Vide grenier Rochegude
Vide grenier Rochegude samedi 30 mai 2026.
Rochegude
Vide grenier
Salle polyvalente Rochegude Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 14:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Vente au déballage, vous trouverez votre bonheur en chinant sur les différents stands.
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Salle polyvalente Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 20 24 14
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L’événement Vide grenier Rochegude a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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