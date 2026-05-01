Rochegude

Vide grenier

Salle polyvalente Rochegude Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 14:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Vente au déballage, vous trouverez votre bonheur en chinant sur les différents stands.

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Salle polyvalente Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 20 24 14

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English :

You’re sure to find what you’re looking for at the various stalls.

L’événement Vide grenier Rochegude a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence