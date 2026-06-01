Oloron-Sainte-Marie

Vide grenier rue Barthou

Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Un vide-grenier est organisé dans la rue Louis Barthou avec une scène musicale, une restauration et un débat public: Le bio dans les cantines scolaires. .

Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 19 39 23 pournotresante@etik.com

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English : Vide grenier rue Barthou

L’événement Vide grenier rue Barthou Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn