Vide grenier rue Barthou Oloron-Sainte-Marie
Vide grenier rue Barthou Oloron-Sainte-Marie samedi 27 juin 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Vide grenier rue Barthou
Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Un vide-grenier est organisé dans la rue Louis Barthou avec une scène musicale, une restauration et un débat public: Le bio dans les cantines scolaires. .
Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 19 39 23 pournotresante@etik.com
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English : Vide grenier rue Barthou
L’événement Vide grenier rue Barthou Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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