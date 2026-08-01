Vide Grenier Saint-Chély-d’Aubrac
dimanche 23 août 2026 · Saint-Chély-d'Aubrac
Informations pratiques
Saint-Chély-d’Aubrac
Vide Grenier
place du foirail Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Vide grenier organisé à la place du Foirail, venez nombreux.
Emplacement gratuit 5 m linéaire maximum
Pour les chineurs, les visiteurs, c’est l’occasion de dénicher des bonnes affaires dans une ambiance conviviale.
La participation de tous sera l’assurance de la réussite de cet événement. .
place du foirail Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 68 62 68 64
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English :
Yard sale at the Place du Foirail—come one, come all!
L’événement Vide Grenier Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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