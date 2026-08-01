Informations pratiques

Saint-Chély-d’Aubrac

Vide Grenier

place du foirail Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Vide grenier organisé à la place du Foirail, venez nombreux.

Emplacement gratuit 5 m linéaire maximum

Pour les chineurs, les visiteurs, c’est l’occasion de dénicher des bonnes affaires dans une ambiance conviviale.

La participation de tous sera l’assurance de la réussite de cet événement. .

place du foirail Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 68 62 68 64

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English :

Yard sale at the Place du Foirail—come one, come all!

L’événement Vide Grenier Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)