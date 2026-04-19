Saint-Chély-d’Aubrac

Rencontre distillation de la menthe a longues feuilles à Aubrac

Village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Rencontre au Jardin Botanique de l’Aubrac Distillation de la menthe à longues feuilles.

Plongez au cœur des arômes sauvages lors d’un atelier unique dédié à la distillation de la Menthe à longues feuilles.

Accompagnés par Laurence NOYRIGAT, une passionnée du monde végétal, vous découvrirez les secrets de cette plante emblématique. Bien plus qu’une simple démonstration technique, cet échange sera l’occasion d’explorer

Les vertus médicinales Apprendre les nombreux bienfaits de la menthe pour votre bien-être.

La sécurité avant tout Laurence partagera les précautions indispensables et les dosages à respecter pour une utilisation sans risques.

Sur réservation 07 86 56 92 50 5 .

Village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 7 86 56 92 50 animation@aubrac-jardin.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rencontre au Jardin Botanique de l’Aubrac: Distillation of long-leaf mint.

L’événement Rencontre distillation de la menthe a longues feuilles à Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)