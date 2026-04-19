Rencontre distillation de la menthe a longues feuilles à Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac
Rencontre distillation de la menthe a longues feuilles à Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac mardi 18 août 2026.
Saint-Chély-d’Aubrac
Rencontre distillation de la menthe a longues feuilles à Aubrac
Village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Rencontre au Jardin Botanique de l’Aubrac Distillation de la menthe à longues feuilles.
Plongez au cœur des arômes sauvages lors d’un atelier unique dédié à la distillation de la Menthe à longues feuilles.
Accompagnés par Laurence NOYRIGAT, une passionnée du monde végétal, vous découvrirez les secrets de cette plante emblématique. Bien plus qu’une simple démonstration technique, cet échange sera l’occasion d’explorer
Les vertus médicinales Apprendre les nombreux bienfaits de la menthe pour votre bien-être.
La sécurité avant tout Laurence partagera les précautions indispensables et les dosages à respecter pour une utilisation sans risques.
Sur réservation 07 86 56 92 50 5 .
Village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 7 86 56 92 50 animation@aubrac-jardin.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rencontre au Jardin Botanique de l’Aubrac: Distillation of long-leaf mint.
L’événement Rencontre distillation de la menthe a longues feuilles à Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Chély-d'Aubrac (Aveyron)
- Le GR®65 Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron 1 mai 2026
- Randonnée Aubrac PR5 Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron 1 mai 2026
- Le GR®65 Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle Étape n° 1 Aubrac Saint-Côme-d’Olt Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron 1 mai 2026
- L’Aubrac en Transhumance, au village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 21 mai 2026
- Soirée découverte L’Aubrac en Transhumance Saint-Chély-d’Aubrac 21 mai 2026