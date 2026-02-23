Vide-grenier St-Julianais Stade Municipal de Saint-Julien Martigues
Vide-grenier St-Julianais Stade Municipal de Saint-Julien Martigues dimanche 14 juin 2026.
Vide-grenier St-Julianais
Dimanche 14 juin 2026 de 7h30 à 14h30. Stade Municipal de Saint-Julien D5, Route de Sausset Martigues Bouches-du-Rhône
Début : 2026-06-14 07:30:00
fin : 2026-06-14 14:30:00
2026-06-14
Rendez-vous au stade de Saint-Julien pour la traditionnel vide-grenier organisé par le club de football, le RC Saint-Julien.Familles
Parking réservé aux visiteurs, camions pizza et burger pour se restaurer.
Plus de 100 exposants vous attendent à partir de 7h30. .
Stade Municipal de Saint-Julien D5, Route de Sausset Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 44 71 18 59 rc.st.julien.martigues@gmail.com
Head to the Saint-Julien stadium for the traditional flea market organised by the football club, RC Saint-Julien.
L’événement Vide-grenier St-Julianais Martigues a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de Martigues