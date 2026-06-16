Cambes

Vide-greniers à Cambes

place Fernand Vidal Cambes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Ce vide-greniers réunit particuliers et chineurs dans le centre de Cambes

Ce vide-greniers réunit particuliers et chineurs dans le centre de Cambes. Les visiteurs pourront découvrir une grande variété d'objets de seconde main, d'articles de collection, de décoration, de livres, de jouets et d'équipements divers proposés par les exposants. Une buvette et un espace de restauration seront disponibles sur place tout au long de la journée afin d'offrir un moment convivial aux participants et aux visiteurs.

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place Fernand Vidal Cambes 46100 Lot Occitanie +33 7 78 10 60 13

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English :

This yard sale brings together residents and bargain hunters in downtown Cambes

L’événement Vide-greniers à Cambes Cambes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Figeac