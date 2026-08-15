Vide-greniers à Dives-sur-Mer Stade André Heurtematte Dives-sur-Mer
dimanche 16 août 2026 · Stade André Heurtematte · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Dives-sur-Mer
Vide-greniers à Dives-sur-Mer
Stade André Heurtematte Rue du stade Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 07:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Venez chiner au stade André Heurtematte à l’occasion de ce vide-greniers organisé par le SUDC Football.
Venez chiner au stade André Heurtematte à l’occasion de ce vide-greniers organisé par le SUDC Football. .
Stade André Heurtematte Rue du stade Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 65 62 85 65 581842@lfnfoot.com
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English : Vide-greniers à Dives-sur-Mer
Come and have a rummage at the André Heurtematte Stadium for this car boot sale organised by SUDC Football.
L’événement Vide-greniers à Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Normandie Pays d’Auge
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