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AGENDA · Dives-sur-Mer

Vide-greniers à Dives-sur-Mer Stade André Heurtematte Dives-sur-Mer

dimanche 16 août 2026 · Stade André Heurtematte · Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Stade André Heurtematte
Adresse
Rue du stade
Ville
14160 Dives-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Dives-sur-Mer

Vide-greniers à Dives-sur-Mer

Stade André Heurtematte Rue du stade Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 07:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Venez chiner au stade André Heurtematte à l’occasion de ce vide-greniers organisé par le SUDC Football.
Venez chiner au stade André Heurtematte à l’occasion de ce vide-greniers organisé par le SUDC Football.   .

Stade André Heurtematte Rue du stade Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 65 62 85 65  581842@lfnfoot.com

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English : Vide-greniers à Dives-sur-Mer

Come and have a rummage at the André Heurtematte Stadium for this car boot sale organised by SUDC Football.

L’événement Vide-greniers à Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Normandie Pays d’Auge

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