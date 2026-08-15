Vide-greniers à Dives-sur-Mer Stade André Heurtematte Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Dives-sur-Mer

Vide-greniers à Dives-sur-Mer

Stade André Heurtematte Rue du stade Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 07:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Venez chiner au stade André Heurtematte à l’occasion de ce vide-greniers organisé par le SUDC Football.

Venez chiner au stade André Heurtematte à l’occasion de ce vide-greniers organisé par le SUDC Football. .

Stade André Heurtematte Rue du stade Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 65 62 85 65 581842@lfnfoot.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers à Dives-sur-Mer

Come and have a rummage at the André Heurtematte Stadium for this car boot sale organised by SUDC Football.

L’événement Vide-greniers à Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Normandie Pays d’Auge