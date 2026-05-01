Vide-greniers à Meyssac Meyssac
Vide-greniers à Meyssac Meyssac lundi 25 mai 2026.
Meyssac
Vide-greniers à Meyssac
Stade de rugby des Termes Meyssac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 08:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Venez chiner et rencontrer les locaux sur le vide-greniers et brocante organisé par le rugby club de Meyssac
Buvette et restauration sur place .
Stade de rugby des Termes Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 13 35 69
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English : Vide-greniers à Meyssac
L’événement Vide-greniers à Meyssac Meyssac a été mis à jour le 2026-05-03 par Corrèze Tourisme
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