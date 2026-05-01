Meyssac

Vide-greniers à Meyssac

Stade de rugby des Termes Meyssac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 08:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Venez chiner et rencontrer les locaux sur le vide-greniers et brocante organisé par le rugby club de Meyssac

Buvette et restauration sur place .

Stade de rugby des Termes Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 13 35 69

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English : Vide-greniers à Meyssac

L’événement Vide-greniers à Meyssac Meyssac a été mis à jour le 2026-05-03 par Corrèze Tourisme