Vide-greniers à Villiers-sur-Yonne VILLIERS-SUR-YONNE Villiers-sur-Yonne
Vide-greniers à Villiers-sur-Yonne VILLIERS-SUR-YONNE Villiers-sur-Yonne dimanche 7 juin 2026.
Villiers-sur-Yonne
Vide-greniers à Villiers-sur-Yonne
VILLIERS-SUR-YONNE La Place Rue de la Fontaine Villiers-sur-Yonne Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide-greniers à Villiers-sur-Yonne Sur la Place et rue de la Fontaine Emplacement gratuit Articles neufs et alimentation non autorisés Tête de veau, sandwichs, boissons, glaces au Comptoir de Villiers .
VILLIERS-SUR-YONNE La Place Rue de la Fontaine Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 71 52 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers à Villiers-sur-Yonne
L’événement Vide-greniers à Villiers-sur-Yonne Villiers-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Clamecy Haut Nivernais
À voir aussi à Villiers-sur-Yonne (Nièvre)
- Le Comptoir de Villiers présente Feeling Good en Concert Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne 4 juin 2026
- Le Comptoir de Villiers présente Two Chords en Concert Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne 2 juillet 2026
- Le Comptoir de Villiers présente Miroir Concert Jazz Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne 23 juillet 2026
- Le Comptoir de Villiers présente Gemma & the Driver en concert Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne 6 août 2026
- Le Comptoir de Villiers présente Crash ! Comedy Club Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne 13 août 2026