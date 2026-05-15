Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-greniers à Villiers-sur-Yonne VILLIERS-SUR-YONNE Villiers-sur-Yonne

Vide-greniers à Villiers-sur-Yonne VILLIERS-SUR-YONNE Villiers-sur-Yonne

Vide-greniers à Villiers-sur-Yonne VILLIERS-SUR-YONNE Villiers-sur-Yonne dimanche 7 juin 2026.

Lieu : VILLIERS-SUR-YONNE

Adresse : La Place Rue de la Fontaine

Ville : 58500 Villiers-sur-Yonne

Département : Nièvre

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Villiers-sur-Yonne

Vide-greniers à Villiers-sur-Yonne

VILLIERS-SUR-YONNE La Place Rue de la Fontaine Villiers-sur-Yonne Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide-greniers à Villiers-sur-Yonne Sur la Place et rue de la Fontaine Emplacement gratuit Articles neufs et alimentation non autorisés Tête de veau, sandwichs, boissons, glaces au Comptoir de Villiers   .

VILLIERS-SUR-YONNE La Place Rue de la Fontaine Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 71 52 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers à Villiers-sur-Yonne

L’événement Vide-greniers à Villiers-sur-Yonne Villiers-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Clamecy Haut Nivernais

À voir aussi à Villiers-sur-Yonne (Nièvre)