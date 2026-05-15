Vide-greniers à Villiers-sur-Yonne VILLIERS-SUR-YONNE Villiers-sur-Yonne

Villiers-sur-Yonne

Vide-greniers à Villiers-sur-Yonne

VILLIERS-SUR-YONNE La Place Rue de la Fontaine Villiers-sur-Yonne Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide-greniers à Villiers-sur-Yonne Sur la Place et rue de la Fontaine Emplacement gratuit Articles neufs et alimentation non autorisés Tête de veau, sandwichs, boissons, glaces au Comptoir de Villiers .

VILLIERS-SUR-YONNE La Place Rue de la Fontaine Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 71 52 20

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English : Vide-greniers à Villiers-sur-Yonne

L’événement Vide-greniers à Villiers-sur-Yonne Villiers-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Clamecy Haut Nivernais