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Vide-greniers Ardin

Vide-greniers Ardin

Vide-greniers Ardin dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Centre de loisirs du Chaillot

Ville : 79160 Ardin

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Ardin

Vide-greniers

Centre de loisirs du Chaillot Ardin Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 06:00:00
fin : 2026-06-28 18:50:00

Date(s) :
2026-06-28

Centre de loisirs du Chaillot
Vide-greniers/brocante ouvert aux particuliers et professionnels (hors
alimentaire).   .

Centre de loisirs du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 07 34 89 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Ardin a été mis à jour le 2026-06-18 par CC Val de Gâtine

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