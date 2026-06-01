Ardin

Vide-greniers

Centre de loisirs du Chaillot Ardin Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 06:00:00

fin : 2026-06-28 18:50:00

Date(s) :

2026-06-28

Centre de loisirs du Chaillot

Vide-greniers/brocante ouvert aux particuliers et professionnels (hors

alimentaire). .

Centre de loisirs du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 07 34 89

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Ardin a été mis à jour le 2026-06-18 par CC Val de Gâtine