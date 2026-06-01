Vide-greniers Ardin
Vide-greniers Ardin dimanche 28 juin 2026.
Ardin
Vide-greniers
Centre de loisirs du Chaillot Ardin Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 06:00:00
fin : 2026-06-28 18:50:00
Date(s) :
2026-06-28
Centre de loisirs du Chaillot
Vide-greniers/brocante ouvert aux particuliers et professionnels (hors
alimentaire). .
Centre de loisirs du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 07 34 89
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Ardin a été mis à jour le 2026-06-18 par CC Val de Gâtine
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