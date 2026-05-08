Neuvic

Vide-greniers Brocante

Avenue des Marronniers Neuvic Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 08:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le Comité des fêtes de Neuvic organise un vide-greniers et brocante en centre ville.

Sur inscription obligatoire auprès de Tourisme Haute-Corrèze .

Avenue des Marronniers Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

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English : Vide-greniers Brocante

L’événement Vide-greniers Brocante Neuvic a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze