Vide-greniers dans le cadre du 19ème RétroMobile Saint-Priest-sous-Aixe
Vide-greniers dans le cadre du 19ème RétroMobile Saint-Priest-sous-Aixe dimanche 31 mai 2026.
Saint-Priest-sous-Aixe
Vide-greniers dans le cadre du 19ème RétroMobile
Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Partez à la recherche de trésors ou à la découverte de bonnes affaires dans le cadre du vide-greniers organisé lors du 19ème RétroMobile de l’association Vivre à Saint-Priest.
Bien d’autres animations seront à découvrir au cours de la journée: rassemblement et balades en véhicules d’époque, rallye découverte, salon des collectionneurs, démonstration de désincarcération des pompiers du SDIS 87.
Petite restauration et buvette. .
Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 28 20 39 vivreasaintpriest@gmail.com
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English : Vide-greniers dans le cadre du 19ème RétroMobile
L’événement Vide-greniers dans le cadre du 19ème RétroMobile Saint-Priest-sous-Aixe a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Val de Vienne