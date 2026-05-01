Saint-Priest-sous-Aixe

Vide-greniers dans le cadre du 19ème RétroMobile

Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Partez à la recherche de trésors ou à la découverte de bonnes affaires dans le cadre du vide-greniers organisé lors du 19ème RétroMobile de l’association Vivre à Saint-Priest.

Bien d’autres animations seront à découvrir au cours de la journée: rassemblement et balades en véhicules d’époque, rallye découverte, salon des collectionneurs, démonstration de désincarcération des pompiers du SDIS 87.

Petite restauration et buvette. .

Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 28 20 39 vivreasaintpriest@gmail.com

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English : Vide-greniers dans le cadre du 19ème RétroMobile

L’événement Vide-greniers dans le cadre du 19ème RétroMobile Saint-Priest-sous-Aixe a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Val de Vienne