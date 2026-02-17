Langres

Vide greniers de Langres

Avenue du Général-de-Gaulle Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

Vide-greniers du centre social M2K, de 8h (accueil des exposants dès 7h) à 18h, avenue du Général-de-Gaulle.

Fête de la citadelle.

De nombreuses animations.

Feu d’artifice aux alentours de 23h.

Buvette et restauration.

Entrée et emplacement gratuits (4 mètres maximum). .

Avenue du Général-de-Gaulle Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 79

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English :

L’événement Vide greniers de Langres Langres a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres