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Vide greniers de Langres Langres

Vide greniers de Langres Langres samedi 13 juin 2026.

Adresse : Avenue du Général-de-Gaulle

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Vide greniers de Langres

Avenue du Général-de-Gaulle Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Tout public
Vide-greniers du centre social M2K, de 8h (accueil des exposants dès 7h) à 18h, avenue du Général-de-Gaulle.
Fête de la citadelle.
De nombreuses animations.
Feu d’artifice aux alentours de 23h.

Buvette et restauration.

Entrée et emplacement gratuits (4 mètres maximum).   .

Avenue du Général-de-Gaulle Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 79 

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English :

L’événement Vide greniers de Langres Langres a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

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