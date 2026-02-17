Vide greniers de Langres Langres
Vide greniers de Langres Langres samedi 13 juin 2026.
Langres
Vide greniers de Langres
Avenue du Général-de-Gaulle Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
Vide-greniers du centre social M2K, de 8h (accueil des exposants dès 7h) à 18h, avenue du Général-de-Gaulle.
Fête de la citadelle.
De nombreuses animations.
Feu d’artifice aux alentours de 23h.
Buvette et restauration.
Entrée et emplacement gratuits (4 mètres maximum). .
Avenue du Général-de-Gaulle Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 79
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English :
L’événement Vide greniers de Langres Langres a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
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