La Baule-Escoublac

Vide-greniers du Lions Club La Baule

Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Avec restauration et buvette sur place.

Vide-greniers organisé par le Lions Club de La Baule. .

Place des Salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire lionsclub.LBCA@gmail.com

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English :

L’événement Vide-greniers du Lions Club La Baule La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44