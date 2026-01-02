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Vide-greniers du Lions Club La Baule La Baule-Escoublac

Vide-greniers du Lions Club La Baule La Baule-Escoublac dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Place des Salines

Ville : 44500 La Baule-Escoublac

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

La Baule-Escoublac

Vide-greniers du Lions Club La Baule

Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Avec restauration et buvette sur place.

Vide-greniers organisé par le Lions Club de La Baule.   .

Place des Salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire   lionsclub.LBCA@gmail.com

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English :

L’événement Vide-greniers du Lions Club La Baule La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44

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