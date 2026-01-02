Vide-greniers du Lions Club La Baule La Baule-Escoublac
Vide-greniers du Lions Club La Baule La Baule-Escoublac dimanche 5 juillet 2026.
La Baule-Escoublac
Vide-greniers du Lions Club La Baule
Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Avec restauration et buvette sur place.
Vide-greniers organisé par le Lions Club de La Baule. .
Place des Salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire lionsclub.LBCA@gmail.com
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English :
L’événement Vide-greniers du Lions Club La Baule La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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