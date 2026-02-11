Vide-greniers du Rocher de Careil Village de Careil Guérande
Vide-greniers du Rocher de Careil Village de Careil Guérande dimanche 17 mai 2026.
Guérande
Vide-greniers du Rocher de Careil
Village de Careil Rue du Rocher Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Vide-greniers dans les rues du village. Restauration sur place. Pas de voiture garées sur le site. .
Village de Careil Rue du Rocher Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 50 17 04 lerocherdecareil@free.fr
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English :
L’événement Vide-greniers du Rocher de Careil Guérande a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44
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