Vide-greniers du Rocher de Careil Village de Careil Guérande

Guérande

Vide-greniers du Rocher de Careil

Village de Careil Rue du Rocher Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Vide-greniers dans les rues du village. Restauration sur place. Pas de voiture garées sur le site. .

Village de Careil Rue du Rocher Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 50 17 04 lerocherdecareil@free.fr

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English :

L’événement Vide-greniers du Rocher de Careil Guérande a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44