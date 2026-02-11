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Vide-greniers du Rocher de Careil Village de Careil Guérande

Vide-greniers du Rocher de Careil Village de Careil Guérande dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Village de Careil

Adresse : Rue du Rocher

Ville : 44350 Guérande

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Guérande

Vide-greniers du Rocher de Careil

Village de Careil Rue du Rocher Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Vide-greniers dans les rues du village. Restauration sur place. Pas de voiture garées sur le site.   .

Village de Careil Rue du Rocher Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 50 17 04  lerocherdecareil@free.fr

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English :

L’événement Vide-greniers du Rocher de Careil Guérande a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44

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