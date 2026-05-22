Radonvilliers

Vide-greniers et marché artisanal

Grande rue Radonvilliers Aube

Tarif : 0 – 0 – 5 Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

La journée va être festive à Radonvilliers ! Le comité des fêtes et la commune de Radonvilliers vous convient au vide-greniers annuel avec en prime d’autres animations.

Parmi les étals des exposants où vous pourrez chiner vos meilleures affaires, découvrez aussi des artisans qui présentent leur savoir-faire autour d’un marché artisanal.

Au cours de la journée, petits et grands pourront s’amuser avec diverses animations

– 11h à 15h Concert de l’Orchestre Yannick Champion avec déambulation musicale

– Exposition photos de Michel DISABLEU, Evelyne & Pascal PHILIPPE

– Promenades à poney avec ranch’o coeur des lacs

Et pour les petites fringales, rendez-vous sur les points de restauration qui vous seront proposés sur place !

#videgreniers2026 .

Grande rue Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 7 84 03 41 94 comitedesfetes.radonvilliers@gmail.com

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English :

L’événement Vide-greniers et marché artisanal Radonvilliers a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne