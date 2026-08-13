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AGENDA · Sainte-Anne-d'Auray

Vide-greniers et marché aux puces Rue de Locmaria Sainte-Anne-d’Auray

dimanche 20 septembre 2026 · Rue de Locmaria · Sainte-Anne-d'Auray

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Rue de Locmaria
Adresse
Gymnase Roger Le Manac'h
Ville
56400 Sainte-Anne-d'Auray
Département
Morbihan
Tarif

Sainte-Anne-d’Auray

Vide-greniers et marché aux puces

Rue de Locmaria Gymnase Roger Le Manac’h Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Informations à venir   .

Rue de Locmaria Gymnase Roger Le Manac’h Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 81 73 80 22 

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English :

L’événement Vide-greniers et marché aux puces Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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