AGENDA · Sainte-Anne-d'Auray
Vide-greniers et marché aux puces Rue de Locmaria Sainte-Anne-d’Auray
dimanche 20 septembre 2026 · Rue de Locmaria · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Sainte-Anne-d’Auray
Vide-greniers et marché aux puces
Rue de Locmaria Gymnase Roger Le Manac’h Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Informations à venir .
Rue de Locmaria Gymnase Roger Le Manac’h Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 81 73 80 22
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English :
L’événement Vide-greniers et marché aux puces Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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