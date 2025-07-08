Éternoz-Vallée-du-Lison

Vide-greniers

Éternoz Doubs

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Appel aux exposants, pour notre premier vide greniers, à Eternoz vallée du Lison, nous avons besoin de vous !

Pour faire de cette journée un moment convivial et vivant, nous souhaitons que es habitants soit au cœur de l’évènement. C’est l’occasion idéale de faire de la place chez vous, de donner une seconde vie à vos objets et de partager un moment agréable.

Nous vous invitons à participer en temps qu’exposent et a contribué succès de cette belle journée.

Que vous ayez quelques objets ou de nombreux trésors votre présence fera toute la différence

Réservez dès maintenant votre emplacement et rejoignez nous le 5 juillet 2026

Nous comptons sur votre participation !

l’équipe organisatrice le p’tit bistro solidaire

Réservation au 06 78 78 14 58 ou 06 70 55 74 96

Emplacement: 3€/m .

Éternoz-Vallée-du-Lison 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 55 74 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Éternoz-Vallée-du-Lison a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON