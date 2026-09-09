Vide greniers Festi’Luynes Place de la Libération Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Vide greniers Festi’Luynes

Dimanche 13 septembre 2026 de 8h à 15h. Place de la Libération Luynes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 15:00:00

Date(s) :

2026-09-13

À Luynes, profitez d’un dimanche convivial entre chine et bonnes affaires ! Vide-greniers solidaire Festi’Luynes, le 13 septembre de 8h à 15h, place de la Libération exposants, buvette et solidarité au profit de l’ADIJH.

À l’occasion de la rentrée, le Comité des Fêtes Festi’Luynes vous donne rendez-vous pour une grande journée conviviale placée sous le signe de la chine, des bonnes affaires et de la solidarité !



Le dimanche 13 septembre 2026, de 8h à 15h, la Place de la Libération à Luynes accueillera un grand vide-greniers réunissant jusqu’à 70 exposants.



Après les vacances, c’est le moment idéal pour faire du tri dans les placards, la cave ou le garage et donner une seconde vie aux objets, vêtements, jouets, livres et autres trésors dont vous n’avez plus l’utilité. Pour les visiteurs, ce sera l’occasion de dénicher de bonnes affaires et de trouver quelques pépites pour la rentrée !



Une buvette sera proposée sur place pour profiter d’une pause conviviale tout au long de la matinée.



Un vide-greniers solidaire les bénéfices de la manifestation seront reversés à l’ ADIJH Association Luynoise pour le Développement et l’Inclusion des Jeunes et des personnes en situation de Handicap, afin de soutenir ses actions en faveur de l’inclusion.



Vous souhaitez exposer ?

Les emplacements sont proposés au tarif de 20 € pour un stand de 3 mètres.

L’installation et le déchargement des exposants sont prévus à partir de 7h.



Le vide-greniers est ouvert à tous les particuliers, de Luynes ou d’ailleurs. Vendeurs, chineurs, familles et amateurs de bonnes affaires rendez-vous le 13 septembre à Luynes pour une belle matinée de partage, de convivialité et de solidarité ! .

Place de la Libération Luynes Aix-en-Provence 13080 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 61 86 98 festiluynes@gmail.com

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English :

%C0 Luynes: Enjoy a fun-filled Sunday filled with vintage finds and great deals! Festi?Luynes Charity Flea Market, September 13 from 8 a.m. to 3 p.m., Place de la Libération: vendors, refreshments, and a chance to support a good cause—all proceeds benefit ADIJH.

L’événement Vide greniers Festi’Luynes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence