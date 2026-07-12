Informations pratiques

Laroque

VIDE GRENIERS GÉANT

Laroque Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Dans le cadre des Fêtes votives de Laroque, venez chiner, dénicher et faire de bonnes affaires lors de ce vide greniers géant organisé par le Comité des Fêtes de Laroque.

Venez nombreux passer une belle journée ! Convivialité, bonnes affaires et bonne humeur garanties !

Exposants particuliers, inscriptions au 06 89 51 06 98 (places limitées 10€ les 5m).

Buvette et restauration sur place. .

Laroque 34190 Hérault Occitanie +33 6 89 51 06 98

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English : VIDE GRENIERS GÉANT

As part of the Laroque Festival, come browse, hunt for treasures, and score some great deals at this massive yard sale organized by the Laroque Festival Committee.

L’événement VIDE GRENIERS GÉANT Laroque a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 ADT34