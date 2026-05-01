VIDE-GRENIERS Mane
VIDE-GRENIERS Mane vendredi 8 mai 2026.
Mane
VIDE-GRENIERS
PRÉ COMMUN Mane Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 16:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Venez chiner des pépites !
Vide-Greniers à Mane, organisé par l’APE les Gafets du Salat!
Petite restauration sur place. .
PRÉ COMMUN Mane 31260 Haute-Garonne Occitanie asso.gafetsdusalat@gmail.com
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English :
Come and hunt for nuggets!
L’événement VIDE-GRENIERS Mane a été mis à jour le 2026-04-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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