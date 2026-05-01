Mane

VIDE-GRENIERS

PRÉ COMMUN Mane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 08:00:00

fin : 2026-05-08 16:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Venez chiner des pépites !

Vide-Greniers à Mane, organisé par l’APE les Gafets du Salat!

Petite restauration sur place. .

PRÉ COMMUN Mane 31260 Haute-Garonne Occitanie asso.gafetsdusalat@gmail.com

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English :

Come and hunt for nuggets!

L’événement VIDE-GRENIERS Mane a été mis à jour le 2026-04-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE