Vide greniers mjc avenue Colonel Chavane La Vôge-les-Bains

avenue Colonel Chavane Place du marché La Vôge-les-Bains Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
2026-06-28
Vide-greniers organisé par la MJC avec exposants sur la place du marché
Buvette et petite restauration…Tout public
avenue Colonel Chavane Place du marché La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 31 73 92 42
English :
Garage sale organized by the MJC with exhibitors on the market square
Refreshments and snacks…
