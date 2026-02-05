Vide greniers mjc avenue Colonel Chavane La Vôge-les-Bains

Vide greniers mjc

avenue Colonel Chavane Place du marché La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 07:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

2026-06-28

Vide-greniers organisé par la MJC avec exposants sur la place du marché

Buvette et petite restauration…Tout public

avenue Colonel Chavane Place du marché La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 31 73 92 42

English :

Garage sale organized by the MJC with exhibitors on the market square

Refreshments and snacks…

L’événement Vide greniers mjc La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-05 par OT EPINAL ET SA REGION