Informations pratiques

Bellegarde

Vide-greniers, musique, ambiance festive, restauration

Avenue Madame de Montespan Bellegarde Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Fête de Bellegarde avec les sosies d’Elvis Presley et Renaud. Vide-greniers, musique, ambiance festive, restauration

Que vous veniez en tant qu’exposant pour faire de la place chez vous ou simplement pour vous promener en famille, vous pourrez profiter d’un spectacle gratuit l’après -midi avec le sosie d’Elvis Presley et de Renaud ! Ambiance garantie ! Il y aura de quoi se restaurer sur place et vous pourrez vous garer gratuitement à deux pas des animations, sur l’espace du château (foirail).

Organisé par le Comité des Fêtes Pour exposer, venez à partir de 5h sans réservation. .

Avenue Madame de Montespan Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 80 30 60

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English :

Bellegarde Festival featuring Elvis Presley and Renaud look-alikes. Yard sales, music, a festive atmosphere, and food vendors

L’événement Vide-greniers, musique, ambiance festive, restauration Bellegarde a été mis à jour le 2026-07-30 par OT GATINAIS SUD