Vide-greniers, musique, ambiance festive, restauration Bellegarde
dimanche 9 août 2026 · Bellegarde
Informations pratiques
Bellegarde
Vide-greniers, musique, ambiance festive, restauration
Avenue Madame de Montespan Bellegarde Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Fête de Bellegarde avec les sosies d’Elvis Presley et Renaud. Vide-greniers, musique, ambiance festive, restauration
Que vous veniez en tant qu’exposant pour faire de la place chez vous ou simplement pour vous promener en famille, vous pourrez profiter d’un spectacle gratuit l’après -midi avec le sosie d’Elvis Presley et de Renaud ! Ambiance garantie ! Il y aura de quoi se restaurer sur place et vous pourrez vous garer gratuitement à deux pas des animations, sur l’espace du château (foirail).
Organisé par le Comité des Fêtes Pour exposer, venez à partir de 5h sans réservation. .
Avenue Madame de Montespan Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 80 30 60
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English :
Bellegarde Festival featuring Elvis Presley and Renaud look-alikes. Yard sales, music, a festive atmosphere, and food vendors
L’événement Vide-greniers, musique, ambiance festive, restauration Bellegarde a été mis à jour le 2026-07-30 par OT GATINAIS SUD
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