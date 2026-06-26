Caen

Vide-greniers Place Saint-Paul | Mon Quartier d’été

Rue Pierre Corneille Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Venez en famille partager des activités de ludiques et récréatives !

Qu’allez-vous chiner rues Rues Pierre Corneille, Jean Racine et square Schumann ?

Renseignements et inscription au 06 58 55 05 6 ou association.aeacv@gmail.com

prix du mètre € particulier- 2€ pour les associations- 4,5 € pour les professionnels.

Restauration et buvette sur place.

Par l’association Bienveillance et Partage. .

Rue Pierre Corneille Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 82 73 58

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English : Vide-greniers Place Saint-Paul | Mon Quartier d’été

Bring the whole family along for some fun and games!

L’événement Vide-greniers Place Saint-Paul | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Caen la Mer