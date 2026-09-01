Vide-Greniers Saint-Affrique
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Vide-Greniers
Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
les 4 mètres linéaires.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez chiner, vendre et partager un moment convivial lors du vide-greniers organisé par le Centre social Le Quai !
Ouvert à toutes et tous, ce vide-greniers est l’occasion idéale de chiner, de vendre ses objets oubliés ou simplement de profiter d’un moment convivial.
L’installation des exposants débutera dès 7h et l’ouverture au public à 8h. L’inscription est obligatoire auprès du Quai.
Tarif 4 € les 4 mètres linéaires.
Une buvette sera tenue sur place pour se rafraîchir tout au long de la matinée.
Cet événement est organisé en partenariat avec le Quartier Jeunes de la ville. 4 .
Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come browse, sell, and enjoy a friendly get-together at the yard sale organized by the Le Quai Community Center!
L’événement Vide-Greniers Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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