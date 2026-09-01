Informations pratiques

Saint-Affrique

Vide-Greniers

Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

les 4 mètres linéaires.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez chiner, vendre et partager un moment convivial lors du vide-greniers organisé par le Centre social Le Quai !

Ouvert à toutes et tous, ce vide-greniers est l’occasion idéale de chiner, de vendre ses objets oubliés ou simplement de profiter d’un moment convivial.

L’installation des exposants débutera dès 7h et l’ouverture au public à 8h. L’inscription est obligatoire auprès du Quai.

Tarif 4 € les 4 mètres linéaires.

Une buvette sera tenue sur place pour se rafraîchir tout au long de la matinée.

Cet événement est organisé en partenariat avec le Quartier Jeunes de la ville. 4 .

Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come browse, sell, and enjoy a friendly get-together at the yard sale organized by the Le Quai Community Center!

L’événement Vide-Greniers Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)