Concert Locutorio Itinerante Saint-Affrique
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Concert Locutorio Itinerante
5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Participation au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir le concert de El Locutorio Itinerante !
Ce Duo posera au Lieu-Dit ses valises remplies de paysages sonores d’ici et d’ailleurs, en offrant un voyage en territoire musical où les frontières n’existent pas. .
5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr
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English :
Come check out the El Locutorio Itinerante concert!
L’événement Concert Locutorio Itinerante Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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