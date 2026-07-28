Informations pratiques

Saint-Affrique

Concert Locutorio Itinerante

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Venez découvrir le concert de El Locutorio Itinerante !

Ce Duo posera au Lieu-Dit ses valises remplies de paysages sonores d’ici et d’ailleurs, en offrant un voyage en territoire musical où les frontières n’existent pas. .

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr

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English :

Come check out the El Locutorio Itinerante concert!

L’événement Concert Locutorio Itinerante Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)