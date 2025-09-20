Journées du Patrimoine Tribunal des Arts Saint-Affrique samedi 19 septembre 2026.

Journées du Patrimoine Tribunal des Arts

8B, Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Tribunal des Arts vous accueille pour vous faire découvrir l’univers artistique qui s’offre à vous !

.

8B, Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 9 64 10 52 90 mairie@ville-saintaffrique.fr

English :

The Tribunal des Arts welcome you to make you discover the artistic world that open up to you!

German :

Das Tribunal des Arts empfängt Sie, um Ihnen die Welt der Kunst zu zeigen, die sich Ihnen bietet!

Italiano :

La Corte delle Arti vi invita a scoprire l’universo artistico a vostra disposizione!

Espanol :

¡El Tribunal des Arts recibe bien para el descubrimiento del mundo artístico que se ofrece a usted!

L’événement Journées du Patrimoine Tribunal des Arts Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-10-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)