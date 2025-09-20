Journées du Patrimoine Tribunal des Arts Saint-Affrique
Journées du Patrimoine Tribunal des Arts Saint-Affrique samedi 19 septembre 2026.
Journées du Patrimoine Tribunal des Arts
8B, Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le Tribunal des Arts vous accueille pour vous faire découvrir l’univers artistique qui s’offre à vous !
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8B, Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 9 64 10 52 90 mairie@ville-saintaffrique.fr
English :
The Tribunal des Arts welcome you to make you discover the artistic world that open up to you!
German :
Das Tribunal des Arts empfängt Sie, um Ihnen die Welt der Kunst zu zeigen, die sich Ihnen bietet!
Italiano :
La Corte delle Arti vi invita a scoprire l’universo artistico a vostra disposizione!
Espanol :
¡El Tribunal des Arts recibe bien para el descubrimiento del mundo artístico que se ofrece a usted!
L’événement Journées du Patrimoine Tribunal des Arts Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-10-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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