Vide-Greniers TOUROUVRE Tourouvre au Perche
Vide-Greniers TOUROUVRE Tourouvre au Perche mardi 14 juillet 2026.
Tourouvre au Perche
Vide-Greniers
TOUROUVRE Centre-ville Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 06:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
l’Association la Main à la Pattoune organise un vide-greniers. Emplacement 2€ le mètre. Sans réservation.
Buvette et restauration sur place. .
TOUROUVRE Centre-ville Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 80 52 20 53
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English : Vide-Greniers
L’événement Vide-Greniers Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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