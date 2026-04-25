Vide-Greniers TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Vide-Greniers

TOUROUVRE Centre-ville Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 06:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

l’Association la Main à la Pattoune organise un vide-greniers. Emplacement 2€ le mètre. Sans réservation.

Buvette et restauration sur place. .

TOUROUVRE Centre-ville Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 80 52 20 53

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English : Vide-Greniers

L’événement Vide-Greniers Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Touisme des Hauts du Perche