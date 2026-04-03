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Vide-greniers Troyes

Vide-greniers Troyes

Vide-greniers Troyes dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Ecole Jean Macé

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : 2026-05-24T08:00:00

Fin : 2026-05-24T18:00:00

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 2.5 2.5 2.5 Tarif de base plein tarif

Troyes

Vide-greniers

Ecole Jean Macé Troyes Aube

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

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Ecole Jean Macé Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 13 03 97 64  lesherosdejeanmace@gmail.com

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English :

L’événement Vide-greniers Troyes a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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