Vide-greniers Roc’ Land Val-Couesnon
samedi 29 août 2026 · Roc' Land · Val-Couesnon
Informations pratiques
Val-Couesnon
Vide-greniers
Roc’ Land 12 Roc’ Land Val-Couesnon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 07:00:00
fin : 2026-08-29 16:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Roc’ Land organise un vide-greniers.
Emplacements gratuits dans le parc de Roc’ Land.
Réservation obligatoire par message ou téléphone.
Prends ta place jusqu’à 4 mètres maximum.
Musique, petite restauration et buvette sur place. Roc’ Land profitera également de vider son grenier !
Ouverture pour les exposants à partir de 6h30. .
Roc’ Land 12 Roc’ Land Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 20 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-greniers Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
À voir aussi à Val-Couesnon (Ille-et-Vilaine)
- Les Scènes de Jardin La Coquillonnaie Val-Couesnon 27 août 2026
- Sortie nature Explorer les plantes sauvages du Moulin de Babel La Fontenelle Val-Couesnon 29 août 2026
- Balade Champêtre à Saint-Ouen-la-Rouërie Saint-Ouen-la-Rouërie Val-Couesnon 6 septembre 2026
- Couleurs de Bretagne à Val-Couesnon Salle des fêtes Val-Couesnon 12 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Château et parc de Bonnefontaine Lieu-dit Bonnefontaine Val-Couesnon 19 septembre 2026