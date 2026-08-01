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AGENDA · Val-Couesnon

Vide-greniers Roc’ Land Val-Couesnon

samedi 29 août 2026 · Roc' Land · Val-Couesnon

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Roc' Land
Adresse
12 Roc' Land
Ville
35460 Val-Couesnon
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Val-Couesnon

Vide-greniers

Roc’ Land 12 Roc’ Land Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 07:00:00
fin : 2026-08-29 16:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Roc’ Land organise un vide-greniers.

Emplacements gratuits dans le parc de Roc’ Land.

Réservation obligatoire par message ou téléphone.

Prends ta place jusqu’à 4 mètres maximum.

Musique, petite restauration et buvette sur place. Roc’ Land profitera également de vider son grenier !

Ouverture pour les exposants à partir de 6h30.   .

Roc’ Land 12 Roc’ Land Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 20 46 

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English :

L’événement Vide-greniers Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

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