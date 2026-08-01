Vide-greniers Roc’ Land Val-Couesnon

Informations pratiques

Val-Couesnon

Vide-greniers

Roc’ Land 12 Roc’ Land Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 07:00:00

fin : 2026-08-29 16:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Roc’ Land organise un vide-greniers.

Emplacements gratuits dans le parc de Roc’ Land.

Réservation obligatoire par message ou téléphone.

Prends ta place jusqu’à 4 mètres maximum.

Musique, petite restauration et buvette sur place. Roc’ Land profitera également de vider son grenier !

Ouverture pour les exposants à partir de 6h30. .

Roc’ Land 12 Roc’ Land Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 20 46

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English :

L’événement Vide-greniers Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne