Vide-greniers & Vide-dressing de l’ASJ Nogent-le-Rotrou
Vide-greniers & Vide-dressing de l’ASJ Nogent-le-Rotrou dimanche 3 mai 2026.
Nogent-le-Rotrou
Vide-greniers & Vide-dressing de l’ASJ
36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
On vous attend nombreux pour le vide-greniers et vide-dressing de l’ASJ du 3 mai de 10h à 18h.
Buvette & petite restauration sur place.
Inscription jusqu’au 26 avril
On vous attend nombreux pour le vide-greniers et vide-dressing de l’ASJ du 3 mai de 10h à 18h.
Buvette & petite restauration sur place.
Inscription jusqu’au 26 avril .
36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
We look forward to seeing you at the ASJ garage and dress sale on May 3 from 10am to 6pm.
Refreshments & snacks on site.
Registration until April 26
L’événement Vide-greniers & Vide-dressing de l’ASJ Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-15 par OTs DU PERCHE
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