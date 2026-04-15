Nogent-le-Rotrou

Vide-greniers & Vide-dressing de l’ASJ

36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

On vous attend nombreux pour le vide-greniers et vide-dressing de l’ASJ du 3 mai de 10h à 18h.

Buvette & petite restauration sur place.

Inscription jusqu’au 26 avril

On vous attend nombreux pour le vide-greniers et vide-dressing de l’ASJ du 3 mai de 10h à 18h.

Buvette & petite restauration sur place.

Inscription jusqu’au 26 avril .

36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

We look forward to seeing you at the ASJ garage and dress sale on May 3 from 10am to 6pm.

Refreshments & snacks on site.

Registration until April 26

L’événement Vide-greniers & Vide-dressing de l’ASJ Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-15 par OTs DU PERCHE