Vide hangar Croix Rouge Luçon
Vide hangar Croix Rouge Luçon samedi 20 juin 2026.
Luçon
Vide hangar Croix Rouge
11 rue de l’Hopital Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
VIDE-HANGAR CROIX-ROUGE DE LUÇON
La Croix-Rouge vous ouvre les portes de son vide-hangar pour une journée de bonnes affaires !
– Vêtements
– DVD
– Vélos
– Livres
– Bibelots
– Vaisselle
– Jeux et jouets
– Objets de décoration
Et bien plus encore !
Venez chiner, découvrir des trésors à petits prix et soutenir les actions de la Croix-Rouge.
Entrée libre
Nous vous attendons nombreux ! .
11 rue de l’Hopital Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 63 73 ul.lucon@croix-rouge.fr
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English :
MARKET VACUUM ? LUÇON RED CROSS
L’événement Vide hangar Croix Rouge Luçon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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