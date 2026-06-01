Luçon

Vide hangar Croix Rouge

11 rue de l’Hopital Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

VIDE-HANGAR CROIX-ROUGE DE LUÇON

La Croix-Rouge vous ouvre les portes de son vide-hangar pour une journée de bonnes affaires !

– Vêtements

– DVD

– Vélos

– Livres

– Bibelots

– Vaisselle

– Jeux et jouets

– Objets de décoration

Et bien plus encore !

Venez chiner, découvrir des trésors à petits prix et soutenir les actions de la Croix-Rouge.

Entrée libre

Nous vous attendons nombreux ! .

11 rue de l’Hopital Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 63 73 ul.lucon@croix-rouge.fr

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English :

MARKET VACUUM ? LUÇON RED CROSS

L’événement Vide hangar Croix Rouge Luçon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud