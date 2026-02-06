Vide jardin

Place Adeline Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’association Fleurs et sentiers d’Adeline organise un vide jardin ventes, trocs et dons. .

Place Adeline Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 61 76 63 fleursetsentiersadeline@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide jardin

L’événement Vide jardin Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Briance Sud Haute-Vienne