Vide musée de la Maison de la confiserie, 24 Rue Guynemer, 59139 Wattignies, Wattignies

Informations pratiques

Vide musée de la Maison de la confiserie Dimanche 20 septembre, 10h30 24 Rue Guynemer, 59139 Wattignies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vide musée de La Maison de la Confiserie et vide-grenier de l’Union Commerciale de Wattignies

La Maison de la confiserie organise un vide-musée, l’occasion de dénicher des objets collector.

De 10h30 à 12h puis de 14h à 17h

24 rue Guynemer

L’Union commerciale de Wattignies organise quant à elle un grand-vide-grenier.

De 7h à 15h30

Rues Faidherbe, Schuman, Michelet et Desrousseaux

24 Rue Guynemer, 59139 Wattignies 24 Rue Guynemer, 59139 Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France

La Maison de la confiserie organise un vide-musée, l’occasion de dénicher des objets collector. L’Union commerciale de Wattignies organise quant à elle un grand-vide-grenier.

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