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Vide musée de la Maison de la confiserie, 24 Rue Guynemer, 59139 Wattignies, Wattignies

dimanche 20 septembre 2026 · 24 Rue Guynemer, 59139 Wattignies · Wattignies

Vide musée de la Maison de la confiserie, 24 Rue Guynemer, 59139 Wattignies, Wattignies

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
24 Rue Guynemer, 59139 Wattignies
Adresse
24 Rue Guynemer, 59139 Wattignies
Ville
59139 Wattignies
Département
Nord

Vide musée de la Maison de la confiserie Dimanche 20 septembre, 10h30 24 Rue Guynemer, 59139 Wattignies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vide musée de La Maison de la Confiserie et vide-grenier de l’Union Commerciale de Wattignies
La Maison de la confiserie organise un vide-musée, l’occasion de dénicher des objets collector.
De 10h30 à 12h puis de 14h à 17h
24 rue Guynemer
L’Union commerciale de Wattignies organise quant à elle un grand-vide-grenier.
De 7h à 15h30
Rues Faidherbe, Schuman, Michelet et Desrousseaux

24 Rue Guynemer, 59139 Wattignies 24 Rue Guynemer, 59139 Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France
La Maison de la confiserie organise un vide-musée, l’occasion de dénicher des objets collector. L’Union commerciale de Wattignies organise quant à elle un grand-vide-grenier.

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