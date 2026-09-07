Vide musée de la Maison de la confiserie, 24 Rue Guynemer, 59139 Wattignies, Wattignies
dimanche 20 septembre 2026 · 24 Rue Guynemer, 59139 Wattignies · Wattignies
Informations pratiques
Vide musée de la Maison de la confiserie Dimanche 20 septembre, 10h30 24 Rue Guynemer, 59139 Wattignies Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Vide musée de La Maison de la Confiserie et vide-grenier de l’Union Commerciale de Wattignies
La Maison de la confiserie organise un vide-musée, l’occasion de dénicher des objets collector.
De 10h30 à 12h puis de 14h à 17h
24 rue Guynemer
L’Union commerciale de Wattignies organise quant à elle un grand-vide-grenier.
De 7h à 15h30
Rues Faidherbe, Schuman, Michelet et Desrousseaux
24 Rue Guynemer, 59139 Wattignies 24 Rue Guynemer, 59139 Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France
La Maison de la confiserie organise un vide-musée, l’occasion de dénicher des objets collector. L’Union commerciale de Wattignies organise quant à elle un grand-vide-grenier.
Ville de Wattignies
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