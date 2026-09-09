Vide ta chambre Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize
dimanche 11 octobre 2026 · Place de la Liberté · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
Vide ta chambre
Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:30:00
Date(s) :
2026-10-11
Organisé par l’association la mall’o doudous. Jouets, jeux, livres, puériculture (vêtements et chaussures non acceptés). Buvette et restauration sur place, animations pour les enfants.
Installation des exposants à 8h, 5€ la table de 1,20 m, possibilité de réserver à l’avance son repas sur HelloAsso. .
Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Vide ta chambre
L’événement Vide ta chambre Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-08-08 par CC Val de Gâtine
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