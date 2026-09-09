UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Coulonges-sur-l'Autize

Vide ta chambre Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize

dimanche 11 octobre 2026 · Place de la Liberté · Coulonges-sur-l'Autize

Vide ta chambre Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place de la Liberté
Adresse
Espace Colonica
Ville
79160 Coulonges-sur-l'Autize
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Coulonges-sur-l’Autize

Vide ta chambre

Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:30:00

Date(s) :
2026-10-11

Organisé par l’association la mall’o doudous. Jouets, jeux, livres, puériculture (vêtements et chaussures non acceptés). Buvette et restauration sur place, animations pour les enfants.
Installation des exposants à 8h, 5€ la table de 1,20 m, possibilité de réserver à l’avance son repas sur HelloAsso.   .

Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide ta chambre

L’événement Vide ta chambre Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-08-08 par CC Val de Gâtine

À voir aussi à Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres)