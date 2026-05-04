Vide-ta-chambre de l’école de la Chauvinière Ecole Elémentaire La Chauvinière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-24 08:30 – 17:00

Gratuit : oui Payant pour les exposants / Gratuit pour les visiteurs Tout public

Venez vendre vos anciens vêtements, jouets et autres objets de puériculture !Une buvette et une vente de gâteaux seront proposées.Nous mettons à disposition des tables et des chaises pour chaque participant (sous réserve de disponibilité).12 € pour un stand de 3,5m linéaire –> Des stands sont encore disponibles???? Encore plus de vide-greniers !

Ecole Elémentaire La Chauvinière Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 69 42 https://www.helloasso.com/associations/chauv-qui-peut-association-de-parents-d-eleves-et-amis-du-groupe-scolaire-de-la-chauviniere/evenements/vide-ta-chambre



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