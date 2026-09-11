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VIDEO CLUB, Omnia République, Rouen

mercredi 16 septembre 2026 · Omnia République · Rouen

VIDEO CLUB, Omnia République, Rouen

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Omnia République
Adresse
28 rue de la République, Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime

VIDEO CLUB Mercredi 16 septembre, 18h00 Omnia République Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T21:00:00+02:00

Omnia République 28 rue de la République, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandy http://www.omnia-cinemas.com
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