VIDEO CLUB, Omnia République, Rouen

Informations pratiques

VIDEO CLUB Mercredi 16 septembre, 18h00 Omnia République Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T21:00:00+02:00

Omnia République 28 rue de la République, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandy http://www.omnia-cinemas.com

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