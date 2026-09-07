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Vidéo gaming + print station, Chapelle Saint André, Neuvy-le-Roi

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint André · Neuvy-le-Roi

Vidéo gaming + print station, Chapelle Saint André, Neuvy-le-Roi

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Saint André
Adresse
Rue Saint-André 37370 Neuvy-le-Roi
Ville
37370 Neuvy-le-Roi
Département
Indre-et-Loire

Vidéo gaming + print station 19 et 20 septembre Chapelle Saint André Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre du microfestival.
Projection de Vidéogaming
Suite à un bug électrique, les néons sont tombés en panne. Aidez Chienpo à escalader les façades de la chapelle pour les réparer dans ce jeu de plateformes grandeur nature aux couleurs flashy.
Graphismes interactifs 100% funs, où tout le monde est invité à participer.
Print station
Découvrons la magie de la sérigraphie avec des tonnes de collectors à la clé à ramener à la maison pour ne jamais oublier ce moment.

Chapelle Saint André Rue Saint-André 37370 Neuvy-le-Roi Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0630427207 http://neuvy-le-roi.fr Ancienne chapelle désacralisée.
Sa toiture en forme de coque de bateau en fait tout son charme et son originalité.
Dans le cadre du microfestival.

©chienpo

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