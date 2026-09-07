Vidéo gaming + print station, Chapelle Saint André, Neuvy-le-Roi

Informations pratiques

Vidéo gaming + print station 19 et 20 septembre Chapelle Saint André Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre du microfestival.

Projection de Vidéogaming

Suite à un bug électrique, les néons sont tombés en panne. Aidez Chienpo à escalader les façades de la chapelle pour les réparer dans ce jeu de plateformes grandeur nature aux couleurs flashy.

Graphismes interactifs 100% funs, où tout le monde est invité à participer.

Print station

Découvrons la magie de la sérigraphie avec des tonnes de collectors à la clé à ramener à la maison pour ne jamais oublier ce moment.

Chapelle Saint André Rue Saint-André 37370 Neuvy-le-Roi Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0630427207 http://neuvy-le-roi.fr Ancienne chapelle désacralisée.

Sa toiture en forme de coque de bateau en fait tout son charme et son originalité.

Dans le cadre du microfestival.

©chienpo