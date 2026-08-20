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Vie privée, de Louis Malle, La Source, Roncq

jeudi 10 septembre 2026 · La Source · Roncq

Vie privée, de Louis Malle, La Source, Roncq

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
La Source
Adresse
293 rue de Lille 59223 RONCQ
Ville
59223 Roncq
Département
Nord
Tarif
Tarif unique 4€ - Billetterie sur place

Vie privée, de Louis Malle Jeudi 10 septembre, 19h30 La Source Nord

Tarif unique 4€ – Billetterie sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T19:30:00+02:00 – 2026-09-10T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T19:30:00+02:00 – 2026-09-10T21:00:00+02:00

de Louis Malle (France, 1962, 1h45)
avec Brigitte Bardot, Marcello Mastroianni

Jill, brillante danseuse de la bourgeoisie genevoise, fuit un amour impossible pour devenir à Paris top model, puis actrice célèbre. Mais derrière le succès et la célébrité, elle perd peu à peu le contrôle de sa vie sentimentale et personnelle.

Intervenant : Grégory Marouzé, rédacteur cinéma

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/650/vie-privee-de-louis-malle »}]
Jill, brillante danseuse de la bourgeoisie genevoise, fuit un amour impossible pour devenir à Paris top model, puis actrice célèbre…

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