Vie privée, de Louis Malle, La Source, Roncq

Informations pratiques

Vie privée, de Louis Malle Jeudi 10 septembre, 19h30 La Source Nord

Tarif unique 4€ – Billetterie sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T19:30:00+02:00 – 2026-09-10T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T19:30:00+02:00 – 2026-09-10T21:00:00+02:00

de Louis Malle (France, 1962, 1h45)

avec Brigitte Bardot, Marcello Mastroianni

Jill, brillante danseuse de la bourgeoisie genevoise, fuit un amour impossible pour devenir à Paris top model, puis actrice célèbre. Mais derrière le succès et la célébrité, elle perd peu à peu le contrôle de sa vie sentimentale et personnelle.

Intervenant : Grégory Marouzé, rédacteur cinéma

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/650/vie-privee-de-louis-malle »}]

Jill, brillante danseuse de la bourgeoisie genevoise, fuit un amour impossible pour devenir à Paris top model, puis actrice célèbre…