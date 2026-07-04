Viens à mon Anniversaire Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon
mercredi 5 août 2026 · Plan d'eau du Chêne · Oudon
Informations pratiques
Oudon
Viens à mon Anniversaire Le Gramophone
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Le Gramophone vous propose un spectacle de Conte Imaginaire, Théâtre et Clown pour jeune public, le Mercredi 05 Août.
Venez assister au spectacle Viens à mon Anniversaire pour jeune public, de la Compagnie Mi-Ride Mi-Raison.
Ce soir à la guinguette cuisine Réunionnaise.
Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89
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English :
Le Gramophone presents a show featuring fantasy storytelling, theater, and clowning for young audiences on Wednesday, August 5.
L’événement Viens à mon Anniversaire Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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