Viens créer tes armoiries, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy

Informations pratiques

Viens créer tes armoiries Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h30 Archives départementales de la Haute-Savoie Haute-Savoie

Limite de 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

« De gueules au lion d’or armé et lampassé de sable » : ces mots d’un autre temps n’auront plus de secret pour vous ! Les enfants découvrent la signification des armoiries et créent leurs armoiries.

Durée : 60 minutes.

Groupe limité à 10 personnes.

Archives départementales de la Haute-Savoie 37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 20 80 http://www.archives.hautesavoie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0450332080 »}, {« type »: « email », « value »: « archedep@hautesavoie.fr »}] Placées sous l’autorité du Président du Conseil départemental depuis la décentralisation de 1986, les Archives départementales de Haute-Savoie ont pour mission de collecter, conserver, classer, communiquer et valoriser les archives. En bus : depuis la gare, ligne 4 direction Campus arrêt Plaine-Novel. En voiture : l’entrée du parking se trouve rue de l’école normale.

Journées européennes du patrimoine

Arch.dép. Haute-Savoie