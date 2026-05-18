Viens faire un abat jour en kimono recyclé ! Maison Marbeuf Rennes
Viens faire un abat jour en kimono recyclé ! Maison Marbeuf Rennes jeudi 28 mai 2026.
Viens faire un abat jour en kimono recyclé ! Maison Marbeuf Rennes Jeudi 28 mai, 17h30 Ille-et-Vilaine
Embarque pour une escale japonaise le temps d’un atelier !
Embarque pour une escale japonaise le temps d’un atelier et apprends à confectionner ou à redonner vie à ton ancien abat-jour !
Atelier animé par Séverine de la Fabrique japonaise, artisane abat-jouriste et passionnée par le Japon
Le prix couvre le matériel (polyphane, tissu, carcasse, colle… Tu peux apporter ton abat-jour (sans le tissu) ou utiliser mes propres carcasses. Seul impératif : ne pas dépasser 20–25 cm et choisir une forme simple (de préférence ronde).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-28T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-28T20:00:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/confectionne-ton-abat-jour-en-kimono-recycle
Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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