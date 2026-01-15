Viens fêter Halloween à la Maison du Charolais ! La Maison du Charolais Charolles

Viens fêter Halloween à la Maison du Charolais !

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles Saône-et-Loire

Début : 2026-10-30 14:30:00

fin : 2026-10-30 17:30:00

2026-10-30

La Maison du Charolais fête Halloween le 30 octobre 2026 à cette occasion, de nombreuses animations seront proposées tout au long de la journée. Les Monstres sont cordialement invités ! Tenue monstrueuse exigée

* Visite animée du musée avec les deux Sorcières Sur réservation 7,80€/ participant dès 6 ans (1 accompagnateur obligatoire) de 10h15 à 17h30

* Stand de bricolages et maquillage de 14h à 17h30 Gratuit pour tous .

+33 3 85 88 04 00 contact@maison-charolais.fr

