Viens lire avec un chien !, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Viens lire avec un chien ! Samedi 30 mai, 10h00 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Que tu sois à l’aise ou non avec la lecture, viens partager un moment unique avec la chienne Freyja. Elle t’écoutera lui raconter une histoire, sans jugement et en restant près de toi.N’inscrivez que les personnes participant à la lecture, pas les accompagnateurs.

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

© Rouen Bibliothèques