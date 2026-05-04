Vies LGBTI+ en Bretagne Faculté de droit et science politique Rennes Samedi 30 mai, 09h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

La journée s’articulera entre deux moments : une matinée autour de la présentation et de la discussion de trois travaux en cours, et un atelier l’après-midi sur la thématique des archives queers.

[Nous avons le plaisir de vous inviter à la journée « **Vies LGBTI+ en Bretagne »** qui se tiendra le samedi 30 mai à Rennes.](https://arenes.eu/events/event/vies-lgbti-en-bretagne/)

Nous souhaitons ouvrir cet espace de discussion car l’analyse des vies LGBTQI+, lorsqu’elle est territorialisée, est encore souvent marquée par une centralisation à la fois urbaine et parisienne, qui invisibilise pour beaucoup les récits queers en dehors de la capitale et en campagne. Nous constatons de plus un double manque, celui, d’une part, d’espace local de mise en commun des travaux s’intéressant aux vécus LGBTQI+ bretons, et celui, en découlant, d’une (re)découverte régulière des travaux passés traitant de ces sujets. L’idée de créer cette journée d’étude est née pour répondre à ces constats et pour discuter ensemble de nos travaux portant sur les thématiques LGBTQI+ en Bretagne. Nous espérons par la suite lancer un séminaire traitant des vécus LGBTI+ en Bretagne, pour pérenniser l’espace de discussion ouvert par cette journée.

Nous souhaitons ouvrir cet espace aux chercheur.euse.s, mais également aux associations, aux artistes, et à toutes les personnes queers qui développent une approche réflexive autour de leurs actions et qui souhaitent voir exister des espaces de mise en commun et de dialogue autour de ces questions.

La journée s’articulera entre deux moments : une matinée centrée autour de la présentation et de la discussion de trois travaux en cours, et une après-midi centrée autour d’un atelier sur la thématique des archives queers.

**Programme de la journée :**

**9h30-12h30 :**

* Françoise Bagnaud, « Engagements des lesbiennes et féministes rennaises des années 1970 à 1990 » .

* Néo Gaudy, « Dé-hétérosexualiser le planning familial : le cas de la commission « santé LGBT » du planning familial 35 (2013 – 2021) »

* Quentin Trichard, « Sur les traces d’expériences masculines déviantes en Bretagne rurale (1900-1960) »

**14h-16h :** Atelier autour des archives queers, animé par Néo Gaudy et Lydie Porée

**La journée se déroulera en présentiel uniquement à la Faculté de de droit et science politique de Rennes, en salle 209.** Le repas du midi se tiendra dans la salle de la réception de la faculté. Pour l’occasion, nous invitions chacun.e a apporter son pique-nique et à partager un repas ensemble.

Les accès au bâtiment étant en chantier et, de ce fait, régulièrement modifiés, nous ne pouvons garantir avec certitude la présence d’un accès PMR au bâtiment.

Pour les personnes ne venant pas de Rennes et ne disposant pas de financement institutionnel, voici un framapad où il est possible de proposer ou de demander des covoiturages : [https://semestriel.framapad.org/p/covoitqueer30mai-akex?lang=fr](https://semestriel.framapad.org/p/covoitqueer30mai-akex?lang=fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T16:00:00.000+02:00

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arenes-communication@listes.univ-rennes.fr

Faculté de droit et science politique 9 Rue Jean Macé 35700 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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