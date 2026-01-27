Vignes, Vins, Randos Saumur
Vignes, Vins, Randos Saumur samedi 29 août 2026.
Vignes, Vins, Randos
Saumur Maine-et-Loire
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
2026-08-29
Vignes, Vins, Randos, c’est le rendez-vous incontournable de l’œnotourisme au cœur des vignobles de Loire.
9 échappées à vivre dans le vignoble de Loire, à (re)découvrir en famille, entre amis ou en solo.
Du samedi 29 au dimanche 30 août 2026. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 47 60 55 00
English :
Vignes, Vins, Randos is the must-attend event in the heart of the Loire vineyards.
