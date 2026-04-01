Vignoble en scène au restaurant Autour d’un Cep L’ordre des Harmonies Angers
samedi 17 octobre 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Vignoble en scène au restaurant Autour d’un Cep L’ordre des Harmonies
9 rue Baudrière Angers Maine-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 17:00:00
fin : 2026-10-17 19:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Une animation mêlant dégustation, enquête et découverte du vin.
A vous de résoudre la disparation mystérieuse du sommelier emblématique du restaurant Autour d’un Cep. .
9 rue Baudrière Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 42 61 00 autourduncep@gmail.com
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English :
L’événement Vignoble en scène au restaurant Autour d’un Cep L’ordre des Harmonies Angers a été mis à jour le 2026-08-31 par Destination Angers
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