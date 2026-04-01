Informations pratiques

Angers

Vignoble en scène au restaurant Autour d’un Cep L’ordre des Harmonies

9 rue Baudrière Angers Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 17:00:00

fin : 2026-10-17 19:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Une animation mêlant dégustation, enquête et découverte du vin.

A vous de résoudre la disparation mystérieuse du sommelier emblématique du restaurant Autour d’un Cep. .

9 rue Baudrière Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 42 61 00 autourduncep@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vignoble en scène au restaurant Autour d’un Cep L’ordre des Harmonies Angers a été mis à jour le 2026-08-31 par Destination Angers