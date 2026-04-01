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AGENDA · Angers

Vignoble en scène au restaurant Autour d’un Cep L’ordre des Harmonies Angers

samedi 17 octobre 2026 · Angers

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
9 rue Baudrière
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
30 30

Angers

Vignoble en scène au restaurant Autour d’un Cep L’ordre des Harmonies

9 rue Baudrière Angers Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 17:00:00
fin : 2026-10-17 19:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Une animation mêlant dégustation, enquête et découverte du vin.

A vous de résoudre la disparation mystérieuse du sommelier emblématique du restaurant Autour d’un Cep.   .

9 rue Baudrière Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 42 61 00  autourduncep@gmail.com

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English :

L’événement Vignoble en scène au restaurant Autour d’un Cep L’ordre des Harmonies Angers a été mis à jour le 2026-08-31 par Destination Angers

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