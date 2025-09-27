Angers

Visites commentées de l’exposition Passé Recomposé

23 rue Saint Martin Angers Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:30:00

fin : 2026-08-23 16:30:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13

Visite commentée de l’exposition photographique Passé Recomposé, un travail de résidence de cinq artistes talentueux Juliette Agnel, Matthieu Gafsou, Emma Cossée Cruz, Jérôme Blin et Gaëtan Chevrier. .

23 rue Saint Martin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr

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L’événement Visites commentées de l’exposition Passé Recomposé Angers a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers