Visites commentées de l’exposition Passé Recomposé Angers
Visites commentées de l’exposition Passé Recomposé Angers dimanche 5 juillet 2026.
Angers
Visites commentées de l’exposition Passé Recomposé
23 rue Saint Martin Angers Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:30:00
fin : 2026-08-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13
Visite commentée de l’exposition photographique Passé Recomposé, un travail de résidence de cinq artistes talentueux Juliette Agnel, Matthieu Gafsou, Emma Cossée Cruz, Jérôme Blin et Gaëtan Chevrier. .
23 rue Saint Martin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr
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English :
L’événement Visites commentées de l’exposition Passé Recomposé Angers a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers
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