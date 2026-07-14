Vignobles en scène à la Brasserie Georgette Brasserie La Georgette Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Vignobles en scène à la Brasserie Georgette

Brasserie La Georgette 6 rue Ampère Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:00:00

fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Soirée créative à la Brasserie Georgette, labélisée Vignobles et Découvertes.

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Brasserie La Georgette 6 rue Ampère Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

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English :

A creative evening at Brasserie Georgette, which has been awarded the Vignobles et Découvertes label.

L’événement Vignobles en scène à la Brasserie Georgette Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-07-08 par Royan Atlantique