Vignobles en scène à la Brasserie Georgette Brasserie La Georgette Saint-Georges-de-Didonne
vendredi 16 octobre 2026 · Brasserie La Georgette · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Vignobles en scène à la Brasserie Georgette
Brasserie La Georgette 6 rue Ampère Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:00:00
fin : 2026-10-16 23:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Soirée créative à la Brasserie Georgette, labélisée Vignobles et Découvertes.
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Brasserie La Georgette 6 rue Ampère Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
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English :
A creative evening at Brasserie Georgette, which has been awarded the Vignobles et Découvertes label.
L’événement Vignobles en scène à la Brasserie Georgette Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-07-08 par Royan Atlantique
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